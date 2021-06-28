В Зеленогорске иномарка снесла забор

В понедельник, 28 июня, в Зеленогорске легковой автомобиль снес забор. Авария произошла на Зеленогорском шоссе.

В Сети появились снимки с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, как черная иномарка вылетела с проезжей части, снесла металлические заграждения и заехала на пешеходную зону Верхнего сквера. По словам очевидцев, машина снесла несколько метров металлического забора.

«Сегодня произошла авария в Зеленогорске на Зеленогорском шоссе у Верхнего сквера», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Муринской дороге в Петербурге произошло ДТП с участием общественного транспорта и автомобиля. Транспортные средства столкнулись на пустой дороге.