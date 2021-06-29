«Жигули» едва не сбили человека и перевернулись на Бассейной

«Жигули» едва не сбили человека и перевернулись на Бассейной
"Жигули" перевернулись. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

В Московском районе Петербурга в результате ДТП перевернулись «Жигули».

Дорожный инцидент произошел вечером в понедельник, 28 июня, на Бассейной улице. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как водитель «Жигулей» ехал на высокой скорости и на повороте потерял управление. В результате автомобиль вылетел на тротуар, после чего перевернулся на крышу. Кроме того, водитель чуть не сбил пешеходов на тротуаре.

Информация о состоянии участников ДТП уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Зеленогорске легковой автомобиль снес забор.

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