Автомобилист не справился с управлением и вылетел на газон на Московском проспекте

Автомобилист не справился с управлением и вылетел на газон на Московском проспекте
ДТП на Московском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На Московском проспекте в Петербурге автомобиль вылетел на газон. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Дорожный инцидент произошел вечером в понедельник, 28 июня, у площади Победы. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Не вошедший в свою полосу автомобиль красуется на газоне. Других участников нет», — написал автор записи.

На кадрах видно, что транспортное средство стоит на газоне, заметных повреждений на машине нет. Пользователи предположили, что автомобилист превысил скорость, в результате чего не справился с управлением.

Другие подробности не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Жигули» едва не сбили человека и перевернулись на Бассейной улице.

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