Автомобилист не справился с управлением и вылетел на газон на Московском проспекте

На Московском проспекте в Петербурге автомобиль вылетел на газон. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Дорожный инцидент произошел вечером в понедельник, 28 июня, у площади Победы. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Не вошедший в свою полосу автомобиль красуется на газоне. Других участников нет», — написал автор записи.
На кадрах видно, что транспортное средство стоит на газоне, заметных повреждений на машине нет. Пользователи предположили, что автомобилист превысил скорость, в результате чего не справился с управлением.
Другие подробности не приводятся.
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