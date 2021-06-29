ДТП собрало крупную пробку на проспекте Энгельса

ДТП собрало крупную пробку на проспекте Энгельса
ДТП на проспекте Энгельса. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На проспекте Энгельса в Петербурге произошло ДТП, в результате которого собралась крупная пробка.

Дорожный инцидент случился сегодня, 29 июня. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«На мосту в сторону Гранд Каньона. Пробка от Николая Рубцова», — уточнил место аварии автор записи.

На кадрах видно, что один из автомобилей в результате аварии влетел в дорожное ограждение, машина стоит поперек дороги. На проезжей части разбросаны детали транспортного средства. Второй участник аварии не зафиксирован. Собралась крупная пробка.

Информация о состоянии автомобилистов не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист не справился с управлением и вылетел на газон на Московском проспекте. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

авария дтп новости СПб


 

Новости партнеров
В Петербурге временно перестанут прививать
В Петербурге временно перестанут прививать "КовиВаком"
Депутат Цивилев потерял 3-месячного сына, родившегося на волне пандемии COVID-19
Депутат Цивилев потерял 3-месячного сына, родившегося на волне пандемии COVID-19
В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и ливней
В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и ливней
В жару труп в полосатых плавках дрейфовал в Финском заливе в сторону Зеленогорска
В жару труп в полосатых плавках дрейфовал в Финском заливе в сторону Зеленогорска
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали почти 33 тысячи человек
В Петербурге число коек для ковид-пациентов увеличат до зимнего уровня
С самого утра у лаборатории «Хеликс» в Петербурге выстроилась ...
Тысяча госпитализаций, плато болеющая молодежь: коронавирус в Петербурге к ...
Эксперты развеяли миф о наводнении из-за намыва северной части ...
Сотрудник ДПС из Петербурга в Сочи сбил ребенка и уехал
Госпитализация с COVID в Петербурге выросла до тысячи человек в сутки
Американские ученые рассказали о новом способе инфицирования ковидом