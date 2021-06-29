ДТП собрало крупную пробку на проспекте Энгельса

ДТП на проспекте Энгельса. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

ДТП на проспекте Энгельса. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На проспекте Энгельса в Петербурге произошло ДТП, в результате которого собралась крупная пробка.

Дорожный инцидент случился сегодня, 29 июня. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«На мосту в сторону Гранд Каньона. Пробка от Николая Рубцова», — уточнил место аварии автор записи.

На кадрах видно, что один из автомобилей в результате аварии влетел в дорожное ограждение, машина стоит поперек дороги. На проезжей части разбросаны детали транспортного средства. Второй участник аварии не зафиксирован. Собралась крупная пробка.

Информация о состоянии автомобилистов не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист не справился с управлением и вылетел на газон на Московском проспекте. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.