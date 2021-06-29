Ушел купаться в «Шапку Наполеона» и не вернулся домой: утопленника достали через шесть дней в Парголово

В Петербурге 25-летний мужчина отправился купаться в пруду «Шапка Наполеона» и утонул.
Как сообщает «Мегаполис ДТП и ЧП Петербурга», молодой человек 20 июня ушел освежиться в поселок Парголово в пруду.
Однако заплыв оказался роковым, мужчина домой так и не вернулся.
Для того, чтобы найти пропавшего, родственники обратились в добровольческое общественное объединение «Лиза Алерт». Однако поисковики не ныряют в пруд.
Тогда общественное объединение 26 июня попросило помощи поисковую группу Водолазной группы «ДобротворецЪ».
Так, через 25 минут сканирования дна было найдено тело утопленника. Мужчину подняли с глубины 1,7 метров.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области пропал мужчина. Позднее утопленника выловили из озера Донцо.