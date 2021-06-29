После столкновения легковушек в Ленобласти начался пожар, двое пострадали

В Ленинградской области произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Дорожный инцидент случился днем в понедельник, 28 июня, на 76-м километре дороги Ушково — Гравийное, между поселками Луговое и Запорожское. Подробности сообщило ОГПС 143 ПЧ Сосново в «ВКонтакте».

На место прибыли два расчета спасателей. Они ликвидировали начавшееся после аварии возгорание и деблокировали зажатого в одной из машин человека.

Пострадавших госпитализировали в ближайшее медучреждение. Судя по кадрам с места происшествия, столкновение было лобовым, одна из машин от удара вылетела в кювет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП собрало крупную пробку на проспекте Энгельса.