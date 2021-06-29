Пенсионер на Гаванской улице зарезал свою жену, мужчине дали 7 лет строгого режима

В Петербурге Василеостровский районный суд вынес решение в отношении Евгения Воронина, которого признали виновным по статье «Убийство».
Суд определил, что 18 ноября в прошлом году Воронин находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был в квартире на улице Гаванская дома 45.
Тогда же мужчина, на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений, специально, чтобы убить жену, ударил ее дважды ножом в тело, также Воронин нанес ножевое в шею. Затем же, используя твердый тупой предмет, ударил уже раненую женщину по голове.
Смерть наступила на месте происшествия.
Отмечается, что Евгений Воронин вину признал. Также он пояснил, что в ссоре нанес жене удары ножом, при этом убивать ее не хотел.
Судом было установлено, что Воронин ранее не судим, на учетах не состоит, имеет постоянное место жительства, является пенсионером.
В суде назначили наказание мужчине в виде лишения свободы сроком на семь лет в исправительной колонии строгого режима.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге оправдали мужчину по делу об убийстве матери с отчимом.