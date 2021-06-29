Пенсионер на Гаванской улице зарезал свою жену, мужчине дали 7 лет строгого режима

Стороны смогли примириться и у них не осталось друг к другу претензий. Фото: pixabay

Стороны смогли примириться и у них не осталось друг к другу претензий. Фото: pixabay

В Петербурге Василеостровский районный суд вынес решение в отношении Евгения Воронина, которого признали виновным по статье «Убийство».

Суд определил, что 18 ноября в прошлом году Воронин находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был в квартире на улице Гаванская дома 45.

Тогда же мужчина, на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений, специально, чтобы убить жену, ударил ее дважды ножом в тело, также Воронин нанес ножевое в шею. Затем же, используя твердый тупой предмет, ударил уже раненую женщину по голове.

Смерть наступила на месте происшествия.

Отмечается, что Евгений Воронин вину признал. Также он пояснил, что в ссоре нанес жене удары ножом, при этом убивать ее не хотел.

Судом было установлено, что Воронин ранее не судим, на учетах не состоит, имеет постоянное место жительства, является пенсионером.

В суде назначили наказание мужчине в виде лишения свободы сроком на семь лет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге оправдали мужчину по делу об убийстве матери с отчимом.