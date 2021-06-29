Автомобиль слетел в кювет после жесткого ДТП на Новоприозерском шоссе

ДТП на Новоприозерском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

ДТП на Новоприозерском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На Новоприозерском шоссе произошло ДТП с участием двух машин. Одна из легковушек слетела в кювет.

Дорожный инцидент случился сегодня, 29 июня. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Рено и ФВ столкнулись в районе села Отрадное», — написал автор записи.

На кадрах видно, что один из автомобилей слетел в кювет, передняя часть машины разбита. Второму участнику ДТП удар пришелся в боковую часть, в результате столкновения машина оказалась сильно помята.

На месте работают сотрудники ДПС. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после столкновения легковушек в Ленобласти начался пожар, двое пострадали. Спасатели ликвидировали начавшееся после аварии возгорание и деблокировали зажатого в одной из машин человека.