Зампред правительства Ленобласти Михаил Москвин считает, что долгострои лучше достраивать инвесторам

Выйти из ситуации, в которой пострадали дольщики, возможно с донорами-застройщиками намного быстрее и без сильной нагрузки на бюджет.

Для Ленинградской области и других регионов данная тема довольно популярна, передает Online47.

Правительство Ленобласти совместно с Федеральным фондом защиты прав дольщиков ведет работы для решения насущных проблем. Так, за несколько лет Набсовет Фонда принял решение в отношении 81 дома.

Зампред правительства Ленобласти Михаил Москвин заявил, что регион целиком исполняет взятые на себя финансовые обязательства. Происходит восстановление прав дольщиков в 45 домах.

По словам Михаила Москвина, бюджет предусматривает выделение 3,6 млрд рублей с 2019 по 2023 год.

Власти региона откровенно сообщают, что достройка проблемных объектов является большой нагрузкой для бюджета.

В связи с этим губернатор Ленобласти заявил, что важно максимально сэкономить бюджетные деньги.

Зампред правительства Ленобласти отметил, что регион хочет, чтобы долгострои возводились за счет инвесторов, так как это быстрее и не нагружает бюджет.

В связи с этим Ленинградская область отозвала несколько долгостроев, так как нашла надежных инвесторов, готовых достроить объекты на выгодных условиях.

Зампред правительства отметил, что весной регион отозвал такие объекты, как жилой комплекс «Карат» в Кингисеппе. Теперь его достроит группа ПИК. В такой же ситуации и ЖК «Ленинградская перспектива», находящийся в Мурино. Его закончит «Мавис». Данные дома возведут до конца без участия средств бюджета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в интересах дольщиков в бюджете Ленобласти предусмотрят рекордные 7,5 млрд рублей на жилищные долгострои.