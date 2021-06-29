Зампред правительства Ленобласти Михаил Москвин считает, что долгострои лучше достраивать инвесторам

Зампред правительства Ленобласти Михаил Москвин считает, что долгострои лучше достраивать инвесторам
Ленинградская область заинтересована, чтобы большая часть долгостроев достраивалась инвесторами. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Выйти из ситуации, в которой пострадали дольщики, возможно с донорами-застройщиками намного быстрее и без сильной нагрузки на бюджет.

Для Ленинградской области и других регионов данная тема довольно популярна, передает Online47.

Правительство Ленобласти совместно с Федеральным фондом защиты прав дольщиков ведет работы для решения насущных проблем. Так, за несколько лет Набсовет Фонда принял решение в отношении 81 дома.

Зампред правительства Ленобласти Михаил Москвин заявил, что регион целиком исполняет взятые на себя финансовые обязательства. Происходит восстановление прав дольщиков в 45 домах.

По словам Михаила Москвина, бюджет предусматривает выделение 3,6 млрд рублей с 2019 по 2023 год.

Власти региона откровенно сообщают, что достройка проблемных объектов является большой нагрузкой для бюджета.

В связи с этим губернатор Ленобласти заявил, что важно максимально сэкономить бюджетные деньги.

Зампред правительства Ленобласти отметил, что регион хочет, чтобы долгострои возводились за счет инвесторов, так как это быстрее и не нагружает бюджет.

В связи с этим Ленинградская область отозвала несколько долгостроев, так как нашла надежных инвесторов, готовых достроить объекты на выгодных условиях.

Зампред правительства отметил, что весной регион отозвал такие объекты, как жилой комплекс «Карат» в Кингисеппе. Теперь его достроит группа ПИК. В такой же ситуации и ЖК «Ленинградская перспектива», находящийся в Мурино. Его закончит «Мавис». Данные дома возведут до конца без участия средств бюджета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в интересах дольщиков в бюджете Ленобласти предусмотрят рекордные 7,5 млрд рублей на жилищные долгострои.

долгострои ленобласть Михаил Москвин


 

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