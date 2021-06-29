Суд Петербурга отправил в тюрьму ОПГ таксистов-клозапинщиков, которые травили и грабили пассажиров

В понедельник, 28 июня, Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор банде таксистов-клозапинщиков. Преступники опаивали будущих жертв сильнодействующим нейролептиком, а когда пассажиры засыпали, грабили их.

По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, Кенана Гурбанова, Самира Гулиева, Ибрагима Агаева и Станислава Чубарева признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.162, п.а ч.4 ст.162, п.б, ч.4 ст.162, пп.а,б ч.4 ст.162, ч.3 ст.30 — п.г ч.4 ст. 228.1, ч.1 ст.222 УК РФ (разбой, покушение на преступление, незаконный оборот наркотиков и незаконное хранение оружия).

Согласно материалам уголовного дела, Кенан Гурбанов создал организованную преступную группировку в ноябре 2016 года. Его соучастниками стали двое родственников и знакомый. Предполагалось, что каждый из злоумышленников должен ночью под видом таксистов ездить по городу, разыскивая неподалеку от увеселительных заведений нетрезвых граждан.

Подвыпивших петербуржцев заботливо предлагали подвезти до дома, а когда они садились в салон, таксист намерено включал отопление, чтобы пассажир захотел утолить жажду. В этот момент водитель обманом заставлял человека выпить напиток (обычно — спиртное) с растворенным в нем нейролептиком клозапином.

Таким образом разбойники действовали больше года — с 11 июня 2016-го по 12 августа 2017 года.

Самый первый преступный эпизод группировки произошел 12 июня 2016, когда Гурбанов подобрал возле дома №3 по Литейному проспекту нетрезвого гражданина, который оказался весьма обеспеченным мужчиной. Преступник довез его до дома, попутно заведя доверительный разговор, и напросился в гости, дабы совместно что-нибудь распить. Под этим предлогом злоумышленник незаметно растворил в виски препарат и, дождавшись, когда жертва оказалась в беспомощном состоянии, украл из квартиры деньги, вещи и драгоценности на 1 млн 750 тысяч рублей.

Аналогичным образом таксисты ограбили еще как минимум пять человек. В общей сложности, разбойники поживились более чем на 1 млн 600 тысяч рублей.

Вдобавок ко всему, один из членов ОПГ в сентябре 2017 года приобрел 33,5 грамма амфетамина для последующей продажи и незаконно купил пистолет.

Учитывая все обстоятельства, суд назначил главарю группировки 12 лет колонии строгого режима, двум его родственникам — 9 лет, а четвёртому участнику — 8,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски на 1 млн 585 тысяч рублей.