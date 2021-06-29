Массовое ДТП затруднило проезд по проспекту Непокоренных

Массовое ДТП на проспекте Непокоренных. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

Массовое ДТП на проспекте Непокоренных. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На проспекте Непокоренных в Петербурге произошло массовое ДТП. Автомобили выстроились в паровозик.

Дорожный инцидент случился сегодня, 29 июня. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Перед светофором напротив заправки Несте», — уточнил место ДТП автор записи.

На кадрах видно, что участниками аварии стали три легковых автомобиля. У последнего из них с результате столкновения заметно пострадала передняя часть — капот смят, фары разбиты. Остальные автомобили отделались небольшими вмятинами и царапинами.

Машины заняли одну полосу, затруднив проезд другим участникам движения. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль слетел в кювет после жесткого ДТП на Новоприозерском шоссе.