В Чехии выявили «лямбда»-штамм коронавируса

Первый случай «лямбда»-штамма COVID-19 выявлен в Чехии.

Об этом сообщает ТАСС. Результаты анализов подтвердили первый случай появления в стране «лямбда»-штамма COVID-19, который сейчас больше всех распространен в Перу. Также в Чехии подтвердили 120 случаев заражения индийским штаммом.

Индийский штамм распространяется в столице Чехии, на севере и северо-востоке республики, а также в центральной части страны.