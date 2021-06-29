В Чехии выявили «лямбда»-штамм коронавируса

В Чехии выявили &#171;лямбда&#187;-штамм коронавируса
Индийский штамм распространяется в столице Чехии. Фото: pixabay.com

Первый случай «лямбда»-штамма COVID-19 выявлен в Чехии.

Об этом сообщает ТАСС. Результаты анализов подтвердили первый случай появления в стране «лямбда»-штамма COVID-19, который сейчас больше всех распространен в Перу. Также в Чехии подтвердили 120 случаев заражения индийским штаммом.

Индийский штамм распространяется в столице Чехии, на севере и северо-востоке республики, а также в центральной части страны.

Отмечается, что эпидемия COVID-19 в Чехии не закончилась и наиболее тревожная ситуация складывается в столице Чехии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Чехия с 1 июля начнёт онлайн-регистрацию проживающих в стране детей от 12 лет для прививки от COVID-19. Об этом сообщает премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в Twitter. Так процесс вакцинирования будет происходить только в присутствии родителей или установленных законом опекунов и под надзором врачей.

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