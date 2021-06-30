Продажи туров из Петербурга в Сочи упали на 80% из-за новых COVID-ограничений

Продажи туров из Петербурга в Сочи упали на 80% из-за новых COVID-ограничений
Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Продажи туров из Петербурга в Сочи на август сократились на 80% после того, как власти Краснодарского края объявили о введении новых требований к заселению в гостиницы.

По словам директора Российского союза туриндустрии на Северо-Западе Екатерины Шадской, операторы получают большое количество запросов на аннуляцию туров. Подобные звонки начались сразу после объявления новостей о новых правилах заселения в отели Краснодарского края.

Как сообщил ТАСС, Шадская отметила, что в Петербурге сохраняется ажиотажный спрос на поездки в Турцию. Не исключено, что это также связано с ограничениями в Краснодарском крае.

Напомним, с 1 июля заселение в гостиницы Кубани будет возможно только при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста, а с 1 августа – только при наличии сертификата.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что многие россияне отказались прививаться ради отпуска в Сочи и Анапе.

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