Россияне отказались прививаться ради отпуска в Сочи и Анапе

Ради отпуска на курортах Краснодарского края — в Сочи и Анапе — пройти вакцинацию от коронавируса готовы всего 3% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса.

В мае 20% респондентов заявляли, что привьются от COVID-19, если это будет обязательным условием для поездки за рубеж. 19% опрошенных намерены это сделать по собственным мотивам.

Как сообщил РБК со ссылкой на данные сервиса «SuperJob», более половины (53%) из этой группы заявили, что не будут прививаться несмотря ни на что.

Также, по данным опроса, мужчины готовы сделать инъекцию чаще, чем женщины – 4% против 2%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге из-за очередей на пункты вакцинации от коронавируса, расположенные в торговых комплексах, могут ввести предварительную запись.