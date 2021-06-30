«Прямая линия» с Владимиром Путиным началась, россияне подготовили более 700 тысяч вопросов

Стартовала «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. В течение нескольких часов россияне смогут задавать вопросы главе государства. Всего к «Прямой линии» поступило более 700 тысяч вопросов.

«Прямая линия» началась в полдень по московскому времени. За ее ходом, как сообщал ранее ТАСС, внимательно будут следить 35% россиян, которые знают о программе, еще 12% будут смотреть прямой эфир частично, 39% планируют узнать основные моменты из новостей.

Напомним, что в прошлом году «Прямая линия» была отменена в связи с распространением коронавируса. Ранее в Кремле сообщили, что не стали переносить «Прямую линию» в этом году из-за технологических возможностей, благодаря которым в студии необязательно собирать массу людей.

Всего к «Прямой линии» россияне задали более 714 тысяч вопросов. Разрешить удалось уже более 53 тысяч ситуаций, еще 180 тысяч вопросов находятся в работе.

Большая часть вопросов, 395 тысяч, поступила по телефону, по СМС – почти 173 тысячи, а через сайт – более 71 тысячи.

Отметим, что впервые в формате «Прямой линии» лидер страны общался с россиянами в 2001-м году. Это будет 18-й эфир. С 2001-го года «Прямая линия» проходила каждый год, кроме 2004, 2012 и 2020 годов. В передачах Владимир Путин участвовал и как председатель правительства.

В прошлом году немалая часть вопросов касалась благосостояния населения.

Ранее Владимир Путин рассказал о том, что Россия вскоре поставит на боевое дежурство новые уникальные системы вооружений.