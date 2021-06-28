Путин: Россия вскоре поставит на боевое дежурство новые уникальные системы вооружений

Путин: Россия вскоре поставит на боевое дежурство новые уникальные системы вооружений
Президент России Владимир Путин сообщил, что новая государственная программа вооружения формируется с учетом новейших разработок ведущих научных центров. Фото: скриншот трансляции ПМЭФ

Новое уникальное оружие поставят на боевое дежурство в России.

Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Путин отметил, что среди новых систем вооружения будут: корабельная ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей», межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат».

Президент России сообщил, что новая программа вооружения формируется с учетом новейших разработок ведущих научных центров и нацелена на укрепление обороны России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стали известны самые популярные вопросы россиян Путину. В колл-центры, которые начали собирать вопросы к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, поступило уже более 100,6 тыс. обращений. Главной темой стала пандемия COVID-19. Отвечать на вопросы граждан глава государства будет 30 июня в полдень по московскому времени.

владимир путин зенитные системы оборона ракета Россия


 

Новости партнеров
В жару труп в полосатых плавках дрейфовал в Финском заливе в сторону Зеленогорска
В жару труп в полосатых плавках дрейфовал в Финском заливе в сторону Зеленогорска
Из-за пробоя кабеля на станции
Из-за пробоя кабеля на станции "Парнас" усилят движение наземного транспорта
«Алые паруса» в Петербурге прошли с пьяными школьниками и разозленными петербуржцами
«Алые паруса» в Петербурге прошли с пьяными школьниками и разозленными петербуржцами
Пропавшую женщину нашли мертвой на обочине дороги в Ленобласти
Пропавшую женщину нашли мертвой на обочине дороги в Ленобласти
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Лежачие полицейские» расположатся по 55 адресам Петербурга
Массовое ДТП парализовало движение в Павловске
Минздрав: «Вектор» подал документы для регистрации еще одной вакцины
Президент России повысил возраст приобретения охотничьего оружия до 21 года
Колпино, Мурино, Бугры: за сутки в этих местах студент и две девушки стали ...
В Приморском районе на обочине лежит сбитый лось
Снесенная крыша, потерянный бампер, переломанные ноги и увезенные на скорой ...
Петербургские библиотеки готовятся к модернизации: объем финансирования ...