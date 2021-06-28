Путин: Россия вскоре поставит на боевое дежурство новые уникальные системы вооружений

Новое уникальное оружие поставят на боевое дежурство в России.

Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Путин отметил, что среди новых систем вооружения будут: корабельная ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей», межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат».

Президент России сообщил, что новая программа вооружения формируется с учетом новейших разработок ведущих научных центров и нацелена на укрепление обороны России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стали известны самые популярные вопросы россиян Путину. В колл-центры, которые начали собирать вопросы к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, поступило уже более 100,6 тыс. обращений. Главной темой стала пандемия COVID-19. Отвечать на вопросы граждан глава государства будет 30 июня в полдень по московскому времени.