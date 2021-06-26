Стали известны самые популярные вопросы россиян Путину

Стали известны самые популярные вопросы россиян Путину
Фото: сайт Кремля

В колл-центры, которые начали собирать вопросы к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, поступило уже 100 675 обращений. Главной темой стала пандемия COVID-19.

Отвечать на вопросы граждан президент будет 30 июня в полдень по московскому времени. Россиян волнует, какую вакцину им выбрать и где получить бесплатные лекарства. Также россиян интересуют темы распределения лекарств по регионам

Как сообщает телеканал «Россия 24», россиян также волнует вопрос жилья, в частности, переселение из аварийного фонда.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин отметил обострение ситуации с коронавирусом в ряде регионов РФ

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