К поиску без вести пропавшей несовершеннолетней петербурженки подключились следователи

К поиску без вести пропавшей несовершеннолетней петербурженки подключились следователи
Следователи начали поиски. Фото : Следственный Комитет РФ

Следственный отдел по Калининскому району Петербурга расследует уголовное дело, возбужденное по признакам убийства в связи с безвестным исчезновением несовершеннолетней жительницы.

Девушка пропала в марте текущего года. По материалам следствия, 27 числа 17-летняя девушка вышла из машины у станции метро «Площадь Мужества» после ссоры с матерью и скрылась в неизвестном направлении. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Как сообщила пресс-служба ГСУ СКР по городу, пропавшая худощавого телосложения, высокая, с голубыми глазами и длинными темно-русыми волосами. В день исчезновения она была одета в черные штаны, зеленую куртку и зимние полуботинки.

Следователи просят всех, кто может обладать хоть какой-то информацией о местонахождении петербурженки, сообщить об этом по телефонам 8 (812) 591-63-42, 8 (812) 570-66-71 либо по телефону 02.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о пропаже гражданки Белоруссии, которая оставила трехлетнего сына в коммуналке.

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