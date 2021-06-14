В Петербурге пропала гражданка Белоруссии, оставив трехлетнего сына в коммуналке

В Петербурге пропала гражданка Белоруссии, оставив трехлетнего сына в коммуналке
На телефон отвечает её 3-летний сын и плачет, поскольку остался дома один. Фото: pixabay.com

В Петербурге разыскивают женщину, которая без присмотра оставила 3-летнего сына и пропала.

О случившемся стало известно в воскресенье, 13 июня. В отдел полиции обратилась женщина с заявлением о том, что не выходит на связь ее подруга, гражданка Белоруссии. Она также добавила, что без присмотра в квартире остался трехлетний сын пропавшей.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, стражи порядка установили, что пропавшая проживала вместе с сыном в коммунальной квартире на проспекте Ударников.

Ребенка доставили в детскую больницу, местонахождение его родителей устанавливается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Купчино прохожие вызвали полицию из-за плачущего в квартире ребенка. Местные жители заметили мальчика, который остался дома один и звал маму.

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