В Купчино прохожие вызвали полицию из-за плачущего в квартире ребенка

Местные жители заметили ребенка, который остался дома один и звал маму.

Во Фрунзенском районе вечером 9 июня прохожие обратили внимание на маленького ребенка, который сидел у окна и горько плакал. Он звал маму, но никто не приходил. Об этом свидетели рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Новости Купчино».

Ребенка заметили на Будапештской улице. Он привлек внимание людей безутешным плачем.

«По-русски ребёнок не говорит. Через дворников удалось выяснить, что мама якобы в магазине. Когда через длительное время никто так и не появился, на помощь пришли МЧС и полиция»,

— рассказали очевидцы.

Спасатели, прибывшие на место, попали в квартиру через окно квартиры по лестнице.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в коммуналке Петербурга 51-летний мужчина приставал к ребенку.