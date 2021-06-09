В Купчино прохожие вызвали полицию из-за плачущего в квартире ребенка

В Купчино прохожие вызвали полицию из-за плачущего в квартире ребенка
Непонятно, где мама ребенка. Фото: скриншот Вконтакте

Местные жители заметили ребенка, который остался дома один и звал маму.

Во Фрунзенском районе вечером 9 июня прохожие обратили внимание на маленького ребенка, который сидел у окна и горько плакал. Он звал маму, но никто не приходил. Об этом свидетели рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Новости Купчино».

Ребенка заметили на Будапештской улице. Он привлек внимание людей безутешным плачем.

«По-русски ребёнок не говорит. Через дворников удалось выяснить, что мама якобы в магазине. Когда через длительное время никто так и не появился, на помощь пришли МЧС и полиция»,

— рассказали очевидцы.

Спасатели, прибывшие на место, попали в квартиру через окно квартиры по лестнице.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в коммуналке Петербурга 51-летний мужчина приставал к ребенку.

купчино новости СПб полиция


 

Новости партнеров
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Купчино прохожие вызвали полицию из-за плачущего в квартире ребенка
Петербург ради вакцинации от КОВИД-19 могут посетить около 30 тысяч иностранцев
Бузова рассказала, что думает о критике из-за ее участия в спектакле МХАТа
Елизавете II показали новорожденную дочь принца Гарри и Меган Маркл
На Выборгском шоссе массовая авария с участием маршрутки
Дава обвинил певицу Зиверт в лицемерии из-за конфликта с продюсером Лободы
Пригожин извинился за то, что Бузова сыграет в театре
У ГМЗ «Царское Село» появился свой TikTok