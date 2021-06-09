В коммуналке Петербурга 51-летний мужчина приставал к ребенку

Женщина утверждает, что мужчина совершил развратные действия сексуального характера по отношению к ее дочери. Фото: Pixabay

Женщина утверждает, что мужчина совершил развратные действия сексуального характера по отношению к ее дочери. Фото: Pixabay

В Петербурге в Петроградском районе женщина заявила, что в коммунальной квартире мужчина совершил развратные действия сексуального характера в отношении ее 7-летней дочери.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 8 июня примерно в 19:30 в отдел полиции обратилась 35-летняя женщина. Она объяснила правоохранителям, что в этот же день, два часа назад в коммунальной квартире 51-летний мужчина совершил развратные действия в отношении ее несовершеннолетней дочери.

Уже через час после обращения гражданки в Петербурге по улице Большой Зелениной был задержан неработающий мужчина, которого подозревают в совершении данного преступления.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тренер из Петербурга, подозреваемый в сексуальных действиях по отношению к девочке, предстанет перед судом.