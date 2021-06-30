«О чем?»: Путин намекнул на бессмысленность встречи с Зеленским

Владимир Путин отметил, что он не против встречи. Фото: скриншот "Прямой линии"

Владимир Путин отметил, что он не против встречи. Фото: скриншот "Прямой линии"

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом стало известно в среду, 30 июня, в ходе «Прямой линии». Путин отметил, что не видит смысла во встрече с главой Украины. По его словам, Зеленский отдал полное внешнее управление страной Вашингтону, а отчасти Берлину и Парижу.

«Ну и о чем разговаривать?» — задался вопросом российский лидер.

Путин добавил, что не отказывается от возможной встречи, но не понимает, какой эффект она может дать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин назвал отношение нынешнего руководства Украины к России недружественным.