«О чем?»: Путин намекнул на бессмысленность встречи с Зеленским

&#171;О чем?&#187;: Путин намекнул на бессмысленность встречи с Зеленским
Владимир Путин отметил, что он не против встречи. Фото: скриншот "Прямой линии"

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом стало известно в среду, 30 июня, в ходе «Прямой линии». Путин отметил, что не видит смысла во встрече с главой Украины. По его словам, Зеленский отдал полное внешнее управление страной Вашингтону, а отчасти Берлину и Парижу.

«Ну и о чем разговаривать?» — задался вопросом российский лидер.

Путин добавил, что не отказывается от возможной встречи, но не понимает, какой эффект она может дать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин назвал отношение нынешнего руководства Украины к России недружественным.

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