Путин объяснил, почему не считает украинский народ недружественным

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, почему Украина не входит в список недружественных стран.

Об этом глава государства рассказал в ходе «Прямой линии». По его словам, он считает украинский и русский народ единым.

«Мы единое целое», — сказал президент.

При этом президент подчеркнул: недружественным к России он считает сегодняшнее руководство Украины. Владимир Путин напомнил об украинском законопроекте, который предлагает исключить русских из списка коренных народов Украины.

Он также пообещал написать отдельную статью об истории России и Украины.

Ранее Владимир Путин рассказал, какой вакциной привился.