Путин раскрыл, какой вакциной привился

Президент России Владимир Путин решил раскрыть, какой вакцинацией привился.

На вопрос о прививке Владимир Путин рассказал в ходе «Прямой линии». Как пояснил президент, сначала было решено не говорить, чем он вакцинировался, чтобы не создавать конкурентных преимуществ.

«Видео с моей вакцинацией не показали – не думаю, что это важно. А если прививку делали бы не в руку, а в другое место, тоже надо показать? Надеюсь, граждане понимают, что если я сказал, что сделал прививку, то так и есть. На таком уровне люди мелким жульническом не занимаются», — пошутил президент.

В итоге президент все-таки решил раскрыть, что привился «Спутником V». По его словам, выбирая препарат, он опирался не на мнение врачей, а на опыт знакомых.

«Военных у нас вакцинируют “Спутником V”, а я все-таки верховных главнокомандующий», — напомнил президент. Он отметил, что после первой прививки через несколько часов почувствовал неприятные ощущения в месте укола, а после второй – у него поднялась температура до 37,2, которая прошла уже утру.

Путин уточнил, что этим же препаратом привилась и его дочь. У нее на один день температура поднялась до 37.5 градусов.