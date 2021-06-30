Путин признался, какие песни поет на отдыхе

Президент России Владимир Путин рассказал, что поет на отдыхе.

«Я же русский человек, поэтому мало отличаюсь от подавляющего большинства наших граждан. Поем русские песни, советские», — признался президент.

Он также отметил, что русские песни — мелодичные, красивые и содержательные.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, какой вакциной он привился. Ранее эта информация не раскрывалась. Как пояснил сам президент, такое решение было принято, чтобы не создавать конкретному препарату конкурентные преимущества. Сейчас президент все-таки сообщил о том, что вакцинировался «Спутником V». Препарат он выбирал, основываясь на опыте знакомых.