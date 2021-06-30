Путин признался, какие песни поет на отдыхе

Путин признался, какие песни поет на отдыхе
Владимир Путин ответил на вопросы граждан РФ. Фото: скриншот "Прямая линия"

Президент России Владимир Путин рассказал, что поет на отдыхе.

«Я же русский человек, поэтому мало отличаюсь от подавляющего большинства наших граждан. Поем русские песни, советские», — признался президент.

Он также отметил, что русские песни — мелодичные, красивые и содержательные.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, какой вакциной он привился. Ранее эта информация не раскрывалась. Как пояснил сам президент, такое решение было принято, чтобы не создавать конкретному препарату конкурентные преимущества. Сейчас президент все-таки сообщил о том, что вакцинировался «Спутником V». Препарат он выбирал, основываясь на опыте знакомых.

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