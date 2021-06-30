Петербуржцы обратили внимание на мутную и желтую воду в Малой Невке

Петербуржцы обратили внимание на мутную и желтую воду в Малой Невке
Мутная вода в Малой Невке. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Петербурге местные жители опубликовали в социальных сетях снимки мутной и желтой воды в Малой Невке.

Фотографии появились в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По сообщениям очевидцев, мутная вода образовалась в Петроградском районе. На фото видно, что муть тянется вдоль набережной, вплотную к берегу.

Мутная вода в Малой Невке. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

«Между Чкаловской и Крестовским островом что-то произошло с водой. Похоже на муть, но с чего вдруг…», — пишет автор публикации.

Как сообщили в Росприроднадзоре, на месте уже проводится проверка. Мутно-коричневые разводы со следами радужной пленки зафиксировали у дома №43 на Песочной набережной.

Отмечается, что загрязненная вода поступает в Малую Невку из Карповки, где сейчас идут работы по расчистке реки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы сообщили о густой пене в реке Волковка.

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