В Петербурге за сутки от COVID вакцинировались 16 тысяч человек

В Петербурге за сутки от COVID вакцинировались 16 тысяч человек
По словам губернатора, продолжение массовой вакцинации – самый действенный способ, чтобы снизить риски распространения инфекции. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Петербурге за прошедшие сутки от коронавируса привились около 21 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города Александра Беглова.

По его словам, ежедневно от COVID-19 прививается все больше горожан. И добавил, что в городе для вакцинации продолжают создавать все необходимые условия.

Так, в среду, 30 июня, первично было привито 15 911 человек, а вторично – 5 532.

Кроме того, в городе продолжается вакцинация медиков от ковида. В информационной справке по противодействию распространения коронавируса, опубликованной на сайте Смольного указано, что прививку сделали 37 059 медработников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сам по себе коронавирус в России не исчезнет. По словам президента страны Владимира Путина, населению необходимо прививаться от COVID-19.

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