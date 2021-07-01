В Петербурге за сутки от COVID вакцинировались 16 тысяч человек

В Петербурге за прошедшие сутки от коронавируса привились около 21 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города Александра Беглова.

По его словам, ежедневно от COVID-19 прививается все больше горожан. И добавил, что в городе для вакцинации продолжают создавать все необходимые условия.

Так, в среду, 30 июня, первично было привито 15 911 человек, а вторично – 5 532.

Кроме того, в городе продолжается вакцинация медиков от ковида. В информационной справке по противодействию распространения коронавируса, опубликованной на сайте Смольного указано, что прививку сделали 37 059 медработников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сам по себе коронавирус в России не исчезнет. По словам президента страны Владимира Путина, населению необходимо прививаться от COVID-19.