Путин назвал способ избавления от коронавируса в России

Путин назвал способ избавления от коронавируса в России
Ситуацию с коронавирусом Владимир Путин обсудил в ходе "Прямой линии". Фото: скриншот "Прямая линия"

Президент России Владимир Путин рассказал, что нужно делать, чтобы новая коронавирусная инфекция исчезла.

Об этом стало известно в рамках ежегодной прямой линии. По его словам, само по себе это произойти не может. Населению необходимо прививаться от COVID-19.

Президент подчеркнул, что российские вакцины, в частности, «Спутник V», абсолютно безвредны для здоровья людей. Путин отметил, что сам уже привился, так как «максимально долго должен быть защищен».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что России удалось пройти пик коронавирусной пандемии гораздо легче, чем многим другим странам. Об этом заявил Владимир Путин.

владимир путин коронавирусная пандемия Россия


 

Новости партнеров
Госбанкиры лишили ОСК уникального кабеля для атомных подлодок
Госбанкиры лишили ОСК уникального кабеля для атомных подлодок
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
Депутат Цивилев потерял 3-месячного сына, родившегося на волне пандемии COVID-19
Депутат Цивилев потерял 3-месячного сына, родившегося на волне пандемии COVID-19
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин назвал способ избавления от коронавируса в России
Упавший с дома на Лиговском кирпич едва не убил петербурженку
В Пулково задержали пять авиарейсов 1 июля
«Единая Россия» создаст единый штаб волонтеров для борьбы с ...
Солнечный ультрафиолет уничтожает частицы коронавируса за считанные минуты
ВОЗ признала Китай свободной от малярии страной
Более 200 человек умерли из-за аномальной жары в Канаде
Прием заявлений на пособия беременным и родителям-одиночкам начнется в РФ с ...