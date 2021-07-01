Путин назвал способ избавления от коронавируса в России

Президент России Владимир Путин рассказал, что нужно делать, чтобы новая коронавирусная инфекция исчезла.

Об этом стало известно в рамках ежегодной прямой линии. По его словам, само по себе это произойти не может. Населению необходимо прививаться от COVID-19.

Президент подчеркнул, что российские вакцины, в частности, «Спутник V», абсолютно безвредны для здоровья людей. Путин отметил, что сам уже привился, так как «максимально долго должен быть защищен».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что России удалось пройти пик коронавирусной пандемии гораздо легче, чем многим другим странам. Об этом заявил Владимир Путин.