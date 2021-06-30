Путин: Россия прошла пик пандемии гораздо мягче, чем другие страны

Российский президент Владимир Путин заявил, что России удалось пройти пик коронавирусной пандемии гораздо легче, чем многим другим странам.

Об этом глава государства рассказал в среду, 30 июня, отвечая на вопросы россиян на «Прямой линии». По мнению политика, Россия прошла самый острый период пандемии намного мягче, чем многие другие государства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин объяснил, почему Россия проводит матчи Евро-2020, несмотря на коронавирус. По словам российского лидера, матчи чемпионата провели во время COVID-19, поскольку Россия вынуждена исполнять взятые на себя обязательства.