На Октябрьской набережной легковушка пробила ограждение

На Октябрьской набережной легковушка пробила ограждение
Машину заметили прямо у воды. Фото: vk.com/spb_today

Ранним утром 1 июля на Октябрьской набережной легковой автомобиль пробил ограждение. Машину заметили прямо у воды.

Неизвестно, был ли кто-то внутри салона авто.

«На Октябрьской набережной около Ж/Д моста легковушка отдыхает прям у воды, за ней пробитый забор. Вид из кабины локомотива», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Отлично припарковался», — заметили пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Пушкин произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

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