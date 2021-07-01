На Октябрьской набережной легковушка пробила ограждение

Ранним утром 1 июля на Октябрьской набережной легковой автомобиль пробил ограждение. Машину заметили прямо у воды.

Неизвестно, был ли кто-то внутри салона авто.

«На Октябрьской набережной около Ж/Д моста легковушка отдыхает прям у воды, за ней пробитый забор. Вид из кабины локомотива», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Отлично припарковался», — заметили пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Пушкин произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».