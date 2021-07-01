В Коркинском озере утонул молодой человек

Во Всеволожском районе Ленинградской области спасатели достали из озера тело мужчины, который пропал 29 июня.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию поступило сообщение о том, что в Коркинском озере утонул 25-летний уроженец Таджикистана

На место происшествия прибыли спасатели и полицейские. Оказалось, что приезжий зарегистрирован и проживает на проспекте Косыгина. По словам отдыхающих, он нырнул в воду за волейбольным мячом, а обратно уже не вынырнул. Труп направлен в мор для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти пропал мужчина. Затем его выловили из озера Донцо.