В Петербурге непривитым медикам отказали в выплатах за заражение COVID на работе

Единовременные выплаты за заболевание COVID-19 на работе будут получать только те врачи и медработники, которые прошли вакцинацию.

Соответствующее постановление появилось на сайте Смольного в четверг, 30 июня. Речь идет о сумме в 300 тыс. рублей.

В постановлении говорится о порядке предоставления дополнительных социальных мер поддержки всему медицинскому персоналу, который пострадал из-за новой болезни на месте работы. К нему относятся не только доктора и медсестры, но и члены их семьи.

Так, в случае заражения положены выплаты в размере 300 тыс. рублей, если после COVID-19 им будет назначена инвалидность, они получат 500 тыс. рублей, в случае смерти – 1 миллион рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Министерство здравоохранения утвердило временные рекомендации о порядке вакцинации россиян от COVID-19 и направил их в регионы.