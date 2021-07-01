Десятилетний мальчик утонул в Малом Кирилловском озере

В Выборгском районе Ленобласти во время купания с друзьями в Малом Кирилловском озере утонул школьник.

Трагический инцидент случился в среду, 30 июня. 10-летний мальчик пошел на озеро поплавать на надувном матрасе с друзьями. Сам он плавать не умел.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru , очевидцы трагедии рассказали, что школьник пропал внезапно. Самостоятельные поиски мальчика ни к чему не привели, позже его тело нашли спасатели.

Другие подробности не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с начала лета в водоемах Северной столицы утонули 15 человек. Детей среди них не было. За лето сотрудники МЧС спасли из воды пятерых, среди которых трое — дети.