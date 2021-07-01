В Ленобласти внедорожник вылетел с моста на железнодорожные пути, двое в больнице

В Ленобласти внедорожник вылетел с моста на железнодорожные пути, двое в больнице
Внедорожник рухнул на железнодорожные пути. Фото: скриншот "Аварийно-спасательная служба ЛО"

В Приозерском районе внедорожник «Тойота» пробил ограждение моста и рухнул на железнодорожные пути. В больницу доставили двух человек.

Как сообщается на странице Аварийно-спасательной службы Ленобласти «ВКонтакте», авария случилась в ночь на 1 июля на трассе Березово — Кузнечное. Автомобилист не смог справиться с управлением, из-за чего внедорожник пробил ограждение моста. В результате машина вылетела на железнодорожные пути.

Внедорожник рухнул на железнодорожные пути. Фото: скриншот «Аварийно-спасательная служба ЛО»
Внедорожник рухнул на железнодорожные пути. Фото: скриншот «Аварийно-спасательная служба ЛО»

В салоне находились водитель и два пассажира. Двое из них госпитализированы с травмами. На место происшествия вызывали спасателей. Они оказали первую помощь пострадавшим до приезда скорой помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Октябрьской набережной легковушка пробила ограждение.

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