В Петербурге с начала года прививку от COVID сделали более 3 тысяч деятелей культуры

Все больше жителей Петербурга вакцинируются от COVID-19. С начала года среди деятелей культуры прививку сделали более 3 тыс. человек.

Об этом стало известно сегодня, 1 июля. Вакцинация от коронавирусной инфекции работников культуры проводится, в частности, в Михайловском театре.

Как сообщает Комитет по культуре Санкт-Петербурга, 30 июня в мобильном медпункте в исторических интерьерах врачи 37-й поликлиники привили почти 100 человек.

Ежедневный прирост вакцинировавшихся в городе составляет порядка 300 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что всего в Петербурге за прошедшие сутки вакцинацию от коронавируса прошли около 21 тыс. человек. Первично было привито 15 911 человек, а вторично – 5 532.