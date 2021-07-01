Углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19 петербуржцев: что это означает

В Петербурге начинается углубленная диспансеризация для тех, кто переболел новой коронавирусной инфекцией. Gazeta.SPb рассказывает, как будет проходить обследование.

Тех, кто переболел COVID-19, медицинские учреждения будут сами приглашать для углубленного обследования. Сейчас списки составляют больницы вместе с территориальном фондом ОМС.

Известно, что в первую очередь будут обследовать горожан, которые переболели COVID-19, при наличии двух и более хронических неинфекционных заболеваний.

Затем диспансеризацию смогут пройти пациенты с одним сопутствующим хроническим неинфекционным заболеванием и пациенты без таких заболеваний.

К приоритету третьего уровня относятся горожане, которые не обращались в больницы более двух лет.

«При этом в отношении граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) планируемая дата проведения углубленной диспансеризации должна составлять не менее 60 календарных дней после выздоровления», — отметили в комитете по здравоохранению.

Диспансеризация будет проходить в два этапа. На первом будут, в том числе измерять сатурацию. Если медики зафиксируют сатурацию на уровне менее 94%, пациенту придется пройти КТ и ЭХО-кардиографию в рамках второго этапа.

На первом этапе также проведут тест с ходьбой, спирометрию, рентген грудной клетки и возьмут анализы.

При необходимости пациента отправят на второй этап диспансеризации. Ему предложат пройти дуплексное сканирование вен нижних конечностей, компьютерную томографию органов грудной клетки и ЭХО-кардиографию.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в России построят систему реабилитации. Об этом накануне во время «Прямой линии» сообщил президент Владимир Путин. Он отметил, что в стране реабилитации «как фактора оздоровления», по сути, нет.

«Будем вкладывать серьезные деньги с систему реабилитацию, будем заключать контракт на приобретение оборудования. Средства на создание системы выделены, эта система создается», — сообщил он.