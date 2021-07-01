Углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19 петербуржцев: что это означает

Углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19 петербуржцев: что это означает
Петербуржцы пройдут углубленную диспансеризацию. Фото: https://vk.com/komzdravspb

В Петербурге начинается углубленная диспансеризация для тех, кто переболел новой коронавирусной инфекцией. Gazeta.SPb рассказывает, как будет проходить обследование.

Тех, кто переболел COVID-19, медицинские учреждения будут сами приглашать для углубленного обследования. Сейчас списки составляют больницы вместе с территориальном фондом ОМС.

Известно, что в первую очередь будут обследовать горожан, которые переболели COVID-19, при наличии двух и более хронических неинфекционных заболеваний.

Затем диспансеризацию смогут пройти пациенты с одним сопутствующим хроническим неинфекционным заболеванием и пациенты без таких заболеваний.

К приоритету третьего уровня относятся горожане, которые не обращались в больницы более двух лет.

Фото: инфографика Gazeta.SPb

«При этом в отношении граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) планируемая дата проведения углубленной диспансеризации должна составлять не менее 60 календарных дней после выздоровления», — отметили в комитете по здравоохранению.

Диспансеризация будет проходить в два этапа. На первом будут, в том числе измерять сатурацию. Если медики зафиксируют сатурацию на уровне менее 94%, пациенту придется пройти КТ и ЭХО-кардиографию в рамках второго этапа.

На первом этапе также проведут тест с ходьбой, спирометрию, рентген грудной клетки и возьмут анализы.

При необходимости пациента отправят на второй этап диспансеризации. Ему предложат пройти дуплексное сканирование вен нижних конечностей, компьютерную томографию органов грудной клетки и ЭХО-кардиографию.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в России построят систему реабилитации. Об этом накануне во время «Прямой линии» сообщил президент Владимир Путин. Он отметил, что в стране реабилитации «как фактора оздоровления», по сути, нет.

«Будем вкладывать серьезные деньги с систему реабилитацию, будем заключать контракт на приобретение оборудования. Средства на создание системы выделены, эта система создается», — сообщил он.

COVID-19 диспансеризация комитет по здравоохранению коронавирус в петербурге новости СПб


 

Новости партнеров
Госбанкиры лишили ОСК уникального кабеля для атомных подлодок
Госбанкиры лишили ОСК уникального кабеля для атомных подлодок
Противопоказания к вакцине: кому нельзя прививаться
Противопоказания к вакцине: кому нельзя прививаться "Спутником", "КовиВаком" и другими препаратами
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
Именинника зарезали в день рождения у ресторана на Маршала Жукова
Именинника зарезали в день рождения у ресторана на Маршала Жукова
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Глава ЦИК предложила скептикам сесть возле участков и стеречь бюллетени
В Ленобласти завершили расследование гибели мужчины в 2015 году
В Петербурге 2 июля ожидается до 26 градусов тепла
Ребенок погиб в ДТП на «Коле», самокатчицы устроили лобовое ДТП ...
На Советском проспекте в черной «Тойоте» обнаружили труп
Объемы покупки земли под застройку в Петербурге выросли в четыре раза
В Петербурге 1 июля отмечают День реставратора: для города это особая дата
Ученые из Петербурга предсказали пик заболеваемости COVID-19 в Москве