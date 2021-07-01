От кого заразилась и каковы прогнозы: последние новости о певице МакSим, которая находится в коме в тяжелом состоянии

От кого заразилась и каковы прогнозы: последние новости о певице МакSим, которая находится в коме в тяжелом состоянии
Певица Макsим. Фото: www.instagram.com/maksimartist

Поклонники каждый день продолжают ловить новости о состоянии певицы МакSим. В головах у фанатов не укладывается, как 38-летняя женщина, которая думала, что простудилась, могла оказаться в коме с 80% поражения легких. Прогнозы врачей пока не утешают.

Певица Макsим. Фото: www.instagram.com/maksimartist

Прежде, чем оказаться в коме, сама МакSим успела рассказать поклонникам о том, что сдала несколько тестов на новую коронавирусную инфекцию, но они показали отрицательный результат. Тем не менее, в СМИ появилась информация о том, что певица могла заразиться от своего охранника. С ним она контактировала за несколько дней до того, как попала в больницу. У него подтвердили COVID-19.

Что происходит с певицей?

МакSим в больнице. Фото: www.instagram.com/maksimartist

В середине июня певица вышла на связь с поклонниками в Instagram. В своем последнем посте она рассказала, что заболела. По ее словам, еще 11 июня певица почувствовала себя плохо. Она решила, что простудилась, но решила отыграть концерт, несмотря на температуру. МакSим сдала тест на коронавирус, но он ничего не показал.

Ее состояние только ухудшалось, и ее госпитализировали. В больнице у нее диагностировали 40% поражения легких. Вскоре она уже не могла дышать самостоятельно. Ее ввели в медикаментозную комму и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Результаты теста певицы. Фото: www.instagram.com/maksimartist

Каждый день о состоянии певицы появлялись еще более тревожные новости. Сначала сообщалось о том, что доля поражения легких увеличилась до 75%, а затем – до 80%. Аппарат ИВЛ ей не помогал. Ее пришлось переключить на ЭКМО. Этот метод медики используют при тяжелой острой дыхательной недостаточности, чтобы насыщать кровь кислородом.

Состояние певицы усугубляет и то, что у нее поражена печень. Врачи обследовали артистку и пришли к выводу о том, что у нее есть признаки заболевания, которое поражает этот орган. Медики считают, что им она страдает давно.

Какие прогнозы?

Певица МакSим. Фото: https://www.instagram.com/maksimartist/

«Если выкарабкается, это будет чудо», — такое мнение врачей приводит издание Life.

Состояние МакSим оценил и врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин. Как пишет «Звезда», шансы выживания на ЭКМО «очень низкие».

«Чтобы она смогла восстановиться, ее сначала перевели на ИВЛ и ввели в искусственную кому. А вот ЭКМО — это более жесткие мероприятия. Критерии перевода на ЭКМО при коронавирусе достаточно неутешительны. Плюс есть ограничения на длительность пребывания на аппарате», — сообщил врач. Он добавил, что переход с ЭКМО на ИВЛ проходит очень тяжело.

COVID-19 вокруг МакSим

Певица Макsим. Фото: www.instagram.com/maksimartist

Охранник не единственный из окружения МакSим, кто заболел коронавирусом за последнее время.

В настоящее время в больнице с коронавирусом находится ее директор Маргарита Соколова. До недавнего времени она сама сообщала новости о состоянии звезды, но попросила взять паузу и пообещала ответить на все вопросы, когда придет в себя.

Пока МакSим находится в коме, коронавирус успел унести жизнь режиссера ее клипов Вадима Шатрова. В своих социальных сетях он подробно рассказывал о своем состоянии. Вскоре он признался, что вынужден дышать через кислородную маску. Несколько дней назад его супруга сообщила о смерти режиссера.

«Хроники. Сегодня ночью я умер 17 раз. Каждая смерть была куском сна. Как итог, после пробуждения я полчаса просто не существовал», — написал незадолго до смерти Шатров в своем Facebook.

COVID-19 знаменитости кома МакSим марина максимова


 

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