Петербуржцы могут проверить статус вакцинации от коронавируса в приложении портала Госуслуг

Соответствующий QR-код нужен для того, чтобы спокойно ездить по стране.

Жители Санкт-Петербурга могут проверить статус вакцинации от коронавируса в обновленном приложении портала Госуслуг. Об этом сегодня, 1 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что в некоторых регионах России ввели систему QR-кодов. Это значит, что без прививки или антител нельзя попасть в те или иные учреждения. Такие правила действуют, например, в Москве. Для того, чтобы спокойно путешествовать, важно заранее узнать свой статус.

«ПЦР-тесты и сертификаты о перенесённом заболевании также будут доступны на Госуслугах с 1 июля 2021 года»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Комздраве Петербурга заявили, что не знают, когда будет поставка новых партий вакцин «ЭпиВакКорона» и «Ковивак».