Петербуржцев приглашают в Цирк на Фонтанке для вакцинации от коронавируса

Петербуржцев приглашают в Цирк на Фонтанке для вакцинации от коронавируса
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Тем, кто пройдет первый этап вакцинации, дадут бесплатный билет на представление.

В Санкт-Петербурге появится еще один прививочный пункт. Горожане смогут сделать прививку от коронавируса в Большом государственном цирке на Фонтанке. Об этом сегодня, 1 июля, сообщили в пресс-службу учреждения.

Пункт начнет работать 6 и 7 июля с 12:00 до 14:00. Сделать прививку можно будет до 1 сентября 2021 года. Для этого не нужно заранее записываться, достаточно прийти в цирк с паспортом, медицинским полисом и СНИЛСом.

«Все, кто сделают первый компонент вакцины на площадке Цирка — получат сертификат, который можно будет сразу обменять в кассе на бесплатный билет на представление «Итальянского Цирка TOGNI»»,

— объяснили представители учреждения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге меньше людей стали ложиться в больницу с коронавирусом.

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