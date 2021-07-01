Петербуржцев приглашают в Цирк на Фонтанке для вакцинации от коронавируса

Тем, кто пройдет первый этап вакцинации, дадут бесплатный билет на представление.

В Санкт-Петербурге появится еще один прививочный пункт. Горожане смогут сделать прививку от коронавируса в Большом государственном цирке на Фонтанке. Об этом сегодня, 1 июля, сообщили в пресс-службу учреждения.

Пункт начнет работать 6 и 7 июля с 12:00 до 14:00. Сделать прививку можно будет до 1 сентября 2021 года. Для этого не нужно заранее записываться, достаточно прийти в цирк с паспортом, медицинским полисом и СНИЛСом.

«Все, кто сделают первый компонент вакцины на площадке Цирка — получат сертификат, который можно будет сразу обменять в кассе на бесплатный билет на представление «Итальянского Цирка TOGNI»»,

— объяснили представители учреждения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге меньше людей стали ложиться в больницу с коронавирусом.