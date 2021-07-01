В Петербурге меньше людей стали ложиться в больницу с коронавирусом

В Петербурге меньше людей стали ложиться в больницу с коронавирусом
В Петербурге меньше стали госпитализировать с коронавирусом. Фото: комитет по здравоохранению

В городе на Неве замечено снижение числа госпитализаций с диагнозом COVID-19.

Председатель комитета по здравоохранению в Петербурге Дмитрий Лисовец объявил в эфире «Эха Москвы», что больницы Северной столицы начали принимать меньше пациентов с COVID-19.

Ведь еще недавно скорые Петербурга госпитализировали до тысячи человек ежедневно.

По мнению Лисовца, ситуация с прошлой недели довольно-таки сильно улучшилась. Сегодня в Петербурге развернуты около 11 тысяч коек для вирусных больных. При этом свободно из них более 3%.

За последние семь дней показатель госпитализаций понизился на 3-5 %. Это говорит о том, что Петербург теперь находится в нисходящей части очередного эпидемического подъема.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 41 946 человек.

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