В Петербурге меньше людей стали ложиться в больницу с коронавирусом

В городе на Неве замечено снижение числа госпитализаций с диагнозом COVID-19.
Председатель комитета по здравоохранению в Петербурге Дмитрий Лисовец объявил в эфире «Эха Москвы», что больницы Северной столицы начали принимать меньше пациентов с COVID-19.
Ведь еще недавно скорые Петербурга госпитализировали до тысячи человек ежедневно.
По мнению Лисовца, ситуация с прошлой недели довольно-таки сильно улучшилась. Сегодня в Петербурге развернуты около 11 тысяч коек для вирусных больных. При этом свободно из них более 3%.
За последние семь дней показатель госпитализаций понизился на 3-5 %. Это говорит о том, что Петербург теперь находится в нисходящей части очередного эпидемического подъема.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 41 946 человек.