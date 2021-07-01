В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 41 946 человек

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавирусной инфекции. За минувшие сутки обследование на коронавирус прошли 41 946 человек.

Об этом стало известно сегодня, 1 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 21 725 раз. Горожане задали вопрос, связанный с коронавирусом.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что сделать прививку от COVID надо, даже несмотря на пик третьей волны, считает главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.