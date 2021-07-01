В Старом Петергофе вспыхнуло ремонтируемое здание

В Старом Петергофе вспыхнуло ремонтируемое здание
Спасатели выехали на место инцидента. Фото: Baltphoto

На место инцидента выехали 14 пожарных.

В Петродворцовом районе сегодня вечером, 1 июля, произошел пожар в капитально-ремонтируемом здании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось в Старом Петергофе на улице Спортивной. Там по непонятной причине загорелось ремонтируемое здание. На место выехали 14 пожарных и три единицы техники. Им предстоит ликвидировать пожар, а также установить обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Шлиссельбурге после пожара госпитализировали женщину. Пострадавшая получила отравление угарным газом.

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