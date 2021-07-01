В Шлиссельбурге после пожара госпитализировали женщину

В Шлиссельбурге после пожара госпитализировали женщину
Причины пожара устанавливаются. Фото: Pixabay

Пострадавшая получила отравление угарным газом.

В Кировском районе Ленобласти сегодня, 1 июля, произошел серьезный пожар, в результате которого пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Все случилось в Шлиссельбурге на Староладожском канале. Огнем была охвачена квартира на первом этаже – он успел распространиться на площади в 15 квадратных метров. На место прибыли 12 спасателей и три единицы техники. Они справились с ликвидацией возгорания примерно за полчаса.

Спасатели успели эвакуировать 59-летнюю жительницу квартиры. Соседи рассказали, что она сильно кричала и звала на помощь. Ей потребовалась госпитализация – по предварительным данным, из-за отравления угарным газом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Невском районе заметили горящие покрышки.

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