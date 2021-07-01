В Невском районе заметили горящие покрышки

В Невском районе заметили горящие покрышки
В результате инцидента никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В результате пожара никто не пострадал.

В Невском районе сегодня вечером, 1 июля, заметили пожар на открытой территории. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на улице 2-й Луч. Там на открытой территории горели покрышки. Огонь успел распространиться на площади в 25 квадратных метров. В ликвидации возгорания приняли участие 12 спасателей и две единицы техники.

Непонятно, что стало причиной пожара и каковы его последствия. По предварительным данным, никто не пострадала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Тихвине двое мужчин пропали после прыжка в водозабор.

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