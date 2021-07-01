В Тихвине двое мужчин пропали после прыжка в водозабор

Поисками занимаются спасатели.

В Ленинградской области разыскивают двух мужчин, которые пропали после прыжка с водозабора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Все случилось сегодня вечером, 1 июля, в Тихвине. Там мужчины решили поплавать и прыгнули с водозабора. За происходящим наблюдал их знакомый: он уверяет, что друзья так и не вышли на берег. К поискам подключились спасатели. Известно, что пропавшим от 25 до 30 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что этим летом в Петербурге и Ленобласти пропали 20 детей. Родителям напомнили, что детей нельзя оставлять без присмотра. Отправляясь на природу, нужно давать ребенку отдельный рюкзак, в котором будет вода, перекус, свисток и заряженный телефон.