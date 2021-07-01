В Новом Свете на протяжении 13 часов тушили незаконную свалку

В Новом Свете на протяжении 13 часов тушили незаконную свалку
Незаконная свалка горела в Ленобласти. Фото: https://pixabay.com

Наконец пожар полностью ликвидирован.

В Гатчинском районе сегодня утром, 1 июля, стало известно о крупном пожаре. Огнем была охвачена незаконная свалка в поселке Новый Свет. Он распространился на площади в 250 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ленинградской области.

На место инцидента выезжали два пожарных расчета: восемь человек и две единицы техники. На то, чтобы потушить крупный пожар, ушло 13 часов. Известно, что участок, на котором расположена свалка, принадлежит петербургскому АО «Роспромнефть-Нефтепродукт», пишет 47news.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Старом Петергофе вспыхнуло ремонтируемое здание.

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