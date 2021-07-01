Пожару на Кораблестроителей присвоили номер 1БИС

Пожару на Кораблестроителей присвоили номер 1БИС
Есть угроза распространения огня. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Есть угроза распространения огня.

В Василеостровском районе сегодня вечером, 1 июля, произошло опасное возгорание. Есть угроза распространения огня, поэтому пожару присвоили номер 1БИС. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на улице Кораблестроителей. Там по непонятной причине загорелось помещение в цокольном этаже здания. На место инцидента приехали четыре единицы техники и 17 спасателей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Новом Свете на протяжении 13 часов тушили незаконную свалку.

Василеостровский район новости СПб пожар


 

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