В Петербурге купят квартиры для льготников на 2,3 млрд рублей

Квартиры должны быть готовы к 2022-2023 году.

В Санкт-Петербурге объявили восемь аукционов на приобретение квартир для льготников. Комитет имущественных отношений готов выделить на эти цели 2,3 миллиарда рублей. Об этом сегодня, 1 июля, сообщили в ведомстве.

Известно, что квартиры застройщик должен предоставить в готовом виде в 2022-2023 году. Так, 107 однокомнатных квартир приобретут для детей-сирот и детей без попечения родителей за 574 миллиона рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиянам рассказали, как охладить квартиру без кондиционера.