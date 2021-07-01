Пожар на Кораблестроителей локализовали: он мог начаться в китайском ресторане

Пожар на Кораблестроителей локализовали: он мог начаться в китайском ресторане
Пожар, кажется, начался в китайском ресторане. Фото: Gazeta.SPb

Огромная толпа людей столпились у горящего здания и наблюдают за работой спасателей.

В Василеостровском районе вечером 1 июля произошел серьезный пожар, которому присвоили ранг 1БИС из-за угрозы распространения огня. Как рассказали читатели Gazeta.SPb, все случилось на улице Кораблестроителей, дом 32, корпус 1. Они уверяют, что пожар вспыхнул в китайском ресторане.

Сотрудники МЧС отмечают, что огонь распространился на площади в десять квадратных метров на цокольном этаже. В результате черный дым поднялся аж дом самой крыши высокого здания. В ликвидации возгорания принимали участие 17 человек и четыре единицы техники. По предварительным данным, в огне никто не пострадал.

Видео: Gazeta.SPb

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пожару на Кораблестроителей присвоили номер 1БИС.

Василеостровский район новости СПб пожар


 

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