Пчелиный улей в виде «Лахта-центра» нашли во дворе жилого дома в Петербурге

Пчелиный улей в виде &#171;Лахта-центра&#187; нашли во дворе жилого дома в Петербурге
Пчелиный улей заметили во дворе ЖК "Шуваловский". Фото: скриншот "Приморский район"

Петербуржцы из жилого комплекса «Шуваловский» нашли у себя во дворе пчелиный улей причудливой формы.

Снимки улья появились в VK-сообществе «Приморский район». Огромный столб, полностью покрытый пчелами, нашли во дворе жилого комплекса «Шуваловский» на Парашютной улице. Жильцов удивила странная форма пчелиного жилища. Пользователи отметили, что пчелы, похоже, хотят что-то сказать жителям квартала.

«Пчелы тоже решили построить свой Лахта-Центр «Кукурузина», «Пчелы насмотрелись на панельные муравейники и тоже решили сбацать» — предполагают петербуржцы в комментариях.

Другие предложили обратиться к специалистам, чтобы избавиться от пчелиного роя на территории ЖК.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стадо прогуливающихся лосей заметили на Новоприозерском шоссе.

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