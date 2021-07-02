Пчелиный улей в виде «Лахта-центра» нашли во дворе жилого дома в Петербурге

Петербуржцы из жилого комплекса «Шуваловский» нашли у себя во дворе пчелиный улей причудливой формы.

Снимки улья появились в VK-сообществе «Приморский район». Огромный столб, полностью покрытый пчелами, нашли во дворе жилого комплекса «Шуваловский» на Парашютной улице. Жильцов удивила странная форма пчелиного жилища. Пользователи отметили, что пчелы, похоже, хотят что-то сказать жителям квартала.

«Пчелы тоже решили построить свой Лахта-Центр «Кукурузина», «Пчелы насмотрелись на панельные муравейники и тоже решили сбацать» — предполагают петербуржцы в комментариях.

Другие предложили обратиться к специалистам, чтобы избавиться от пчелиного роя на территории ЖК.

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